4000 лева глоби за Берое след дербито с Левски Лукойл

На заседание, проведено на 15.01.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) взе следните решения:



1. Налага на Брандън Браун, състезател с No 3 от отбора на БК Балкан, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 53 между отборите на БК Балкан и БК Спартак Плевен, проведена на 12.01.2019 г.



2. Налага на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 34, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



3. Налага на Деян Иванов, състезател с No 44 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



4. Налага на Николай Стоянов, състезател с No 8 от отбора на БК Берое, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



5. Налага на Джеймс Уайт, състезател с No 1 от отбора на БК Берое, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



6. Налага на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



7. Налага на Любомир Минчев, старши треньор на отбора на БК Берое, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



8. Налага на Константин Папазов, старши треньор на отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 35, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



9. Налага на БК Берое глоба в размер на 1300 (хиляда и триста) лева на основание чл. 37, т. 7 от ДАП на НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



10. Налага на БК Берое глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 37, т. 8 от ДАП на НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които са опасни за здравето на участниците в среща No 54 между отборите на БК Бeрое и БК Левски Лукойл, проведена на 12.01.2019 г.



11. Налага на Пламен Алексиев, състезател с No 4 от отбора на БК Черно море Тича, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 55 между отборите на БК Черно море Тича и БК Ямбол, проведена на 13.01.2019 г.



12. Налага на Дарин Иванов, състезател с No 21 от отбора на БК Ямбол, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 34, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 55 между отборите на БК Черно море Тича и БК Ямбол, проведена на 13.01.2019 г.



13. Налага на Евгени Иванов, състезател с No 33 от отбора на БК Ямбол, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 55 между отборите на БК Черно море Тича и БК Ямбол, проведена на 13.01.2019 г.