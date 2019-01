НБА Фокс “краде” на поразия във втория си сезон 16 януари 2019 | 14:53 0 0 0 0 1

Swipa goes swiping for the longest current steals streak in the NBA



Vote @swipathefox as 2019 @NBAAllStar https://t.co/DV6OmIrZSF | @NCHondaDealers pic.twitter.com/JWLeo5TJQr — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 16 януари 2019 г.

21-годишният баскетболист има минимум по една открадната топка във вече 14 последователни двубоя на Кингс, като нито един друг баскетболист не е правил нещо подобно от началото на сезона. ДеАарън показа усета си към “краденето” на топки още в новобранската си година, когато имаше по 1.0 средно на двубой, а през настоящата кампания вече отнема по 1.8 топки от съперниците си средно на мач.



В 44 мача за отбора от столицата на Калифорния досега през сезон 2018/2019, Фокс има средно по 17.9 точки, 7.3 асистенции, 3.5 борби и 1.8 отнети топки спрямо 11.6 точки, 4.4 асистенции, 2.8 борби и 1.0 отнети топки в дебютната си година в професионалния баскетбол.

When your idols become your rivals… Let your game do the talking. pic.twitter.com/k4lLLQRKLu — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 15, 2019

Гардът, който бе избран от Кингс под №5 в Драфта през 2017 година, бележи значително подобрение във всяка една статистическа категория през втория си сезон като професионалист. Светкавичният плеймейкър впечатлява както в офанзивна фаза, така и в другия край на терена, а "кралете" отбелязаха поредица, в която Фокс няма равен в цялата Лига този сезон.

