Тенис Григор Димитров: Не съм очаквал толкова подкрепа от българи по трибуните 16 януари 2019 | 14:20 - Обновена 0 0 0 0 3 Най-добрият български тенисист Григор Димитров сподели очарованието си от глемия брой родни фенове, които го подкрепяха непрестанно на корт номер 3 при победата му в четири сета над Пабло Куевас, с която се класира за третия кръг на Australian Open. Следващото му препятствие ще бъде италианеца Томас Фабиано, който малко по-рано надделя над 40 сантиметра по-високия от него американец Райли Опелка с шампионски тайбрек в петия сет. @@@ “Благодаря на българските фенове, не съм очаквал чак толкова много по трибуните. Навсякъде виждах българския флаг, така че единствено мога да изразя огромна благодарност на всеки един. Мачът беше добър, чувствах се отлично. Знаех, че съперникът е сериозен, имах няколко мача преди с него. Той играе специфично, нямаше как да спечеля в три сета, но независимо от това, направих пробиви във важните моменти. Nobody said it’s going to be easy...#AusOpen pic.twitter.com/5D2VC0QhmA — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) January 16, 2019 Условията бяха много по-благоприятни днес за по-дълги двубои, защото бях във вечерната сесия. Движех се добре, няма за какво да се тревожа за физическа умора. Условията на мача бяха възможно най-позитивни, а сега имам почивен ден, след което съм обратно на корта. С Агаси вече не ми е странно, както беше в първите тренировки. Имам огромна подкрепа, той е много мил, независимо от статута си на легенда. Изграждаме страхотно приятелство и сме направо като семейни приятели, затова не мога точно да опиша взаимоотношенията ни”, коментира Григор след победата си над Куевас. Oh wow. @GrigorDimitrov vs @PabloCuevas22 : almost three hours of creative aggression, beautiful spin, agile defending. This kind of tennis is why I’ve been a fan my whole life. #AusOpen pic.twitter.com/6QEL9HD5Q0 — Anton Enus (@AntonEnus) January 16, 2019 Българинът за шести път стига до трети кръг в Австралия, където има да защитава 360 точки от четвъртфинала си миналата година. След като Франсис Тиафо елиминира Кевин Андерсън, Григор остана единственият поставен в осмината от схемата, като на четвъртфиналите потенциално го очаква Рафаел Надал.

