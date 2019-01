Тенис Бърза и лесна победа за Надал по пътя към 3-и кръг в Мелбърн 16 януари 2019 | 14:00 - Обновена 0 0 0 0 0 Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и втори постаевн в основната схема Рафаел Надал очаквано лесно постигна втората си победа в Australian Open, елиминирайки втори пореден представител на домакините - Матю Ебдън с 6:3, 6:2, 6:2 за 1:58 минути игра на централния корт “Род Лейвър Арина”. A new @RafaelNadal superstition?



Touching your own name for good luck #AusOpen pic.twitter.com/OZrxKcYnOt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2019 Матадора, който е водач на четвъртината на Григор Димитров, очаква трети австралиец в следващия си мач в Мелбърн - той ще играе с Алекс де Минор, който елиминира трудно и драматично в пет сета Хенри Лаксонен. Rafael Nadal during his Match against Ebden pic.twitter.com/yFKdjzN47S — Rafael Nadal History (@HistoryNadal) January 16, 2019 Надал имаше трудности единствено в седмия гейм на първия сет, когато трябваше да отразява три точки за пробив, но се справи скоропостижно. Дотогава мачът имаше доста по-равностоен характер, но сякаш Ебдън се пречупи психически след неуспешните опити за брейк. Той направи недопустимото - две двойни грешки в следващото си сервиране с нови топки, което пък доведе до пробив на Надал. After 1 hour 56 minutes, Nadal is through to the Australian Open third round #AusOpen https://t.co/nNPIe7BmG1 pic.twitter.com/2ojymOG5D8 — Telegraph Sport (@TelegraphSport) January 16, 2019

Оттогава нататък двубоят стана напълно едностранен и Матадора доминираше от всяка точка на корта, а новият му начин на изпълнение на сервис му осигуряваше необходимия брой лесни точки. Процентът на вкарано първо подаване не бе толкова впечатляващ - 65%, но пък великият испанец успяваше да вземе цели 81% от разиграванията си след него. Той отрази и всичките общо четири възможности за пробив, а в същото време реализира пет брейка, за да наложи преимуществото си.

There were some concerns about Rafael Nadal coming into the #AusOpen, but the Spaniard looks as dangerous as ever through two rounds. Nadal just beat Matthew Ebden 6-3, 6-2, 6-2 in just under two hours. pic.twitter.com/ExJeXZZu82 — TENNIS.com (@Tennis) January 16, 2019

От втория опит също така Рафа успя да затвори мача и да започне да мисли за следващия си опонент - трети пореден австралиец в лицето на младия и талантлив Алекс де Минор, който на 17 януари ще навърши 20 години.

