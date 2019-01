Нова формула за европейското по волейбол

По нова формула ще се проведе европейското първенство по волейбол за мъже. Шамипонатът на Стария континент е през септември, а жребият ще се тегли утре вечер в Брюксел. Нашите национали са поставени в урна 2 заедно със съставите на Германия, Финландия и Чехия. В най-силната първа група за жребия са Русия, Сърбия, Полша и Италия, които ще бъдат водачи на предварителните групи.

За първи път европейското ще се проведе паралелно в цели 4 държави - Франция, Холандия, Белгия и Словения. Участват 24 отбора, които утре ще бъдат разпределени в 4 групи по 6. Последните два отпадат директно от шампионата, докато останалите продължават към 1/4-финалите. Там вече се играе на директна елиминация, а не както беше досета - плейоф за продължаване напред. По старата формула лидерите в първите групи се класираха директно за 1/4-финал.

Разпределението на предварителната фаза е следното: група А - във Франция, Група В - в Белгия, група С - Словения и група D - Холандия. Полуфиналите и финалът ще се състоят в Париж.

На последното европейско първенство в Полша българският отбор завърши 6-и. На предстоящите финали националите ще бъдат с нов треньор - Силвано Пранди, който през 2009 г. ги изведе до бронз на шампионата в Турция.

