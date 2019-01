Моторни спортове Дакар, ден 8: Льоб с нова етапна победа, нови лидери при моторите и камионите 16 януари 2019 | 11:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Победителят в седмия етап на Дакар Стефан Петерханзел се затрудни със състезателната отсечка вчера и заседна на два пъти в пясъчните дюни от Сан Хуан де Маркона до Писко. Той изостана с 24 минути от Ал-Атия и в генералното класиране вече е извън топ 3 – на четвъртата позиция. В резултат на това най-добре класираният пилот на Mini в момента е Нани Рома, който заема второ място на 46:29 минути зад Ал-Атия. По-малко от 20 секунди зад него дебне Льоб. More than half an hour lost today for Peterhansel after getting stuck twice on the sand



Más de media hora de pérdida hoy para @s_peterhansel tras varar en la arena dos veces #Dakar2019 pic.twitter.com/a8HZzedGyf — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 Себастиен Льоб (Peugeot) записа четвъртата си етапна победа на рали Дакар 2019, докато катарецът Насър Ал-Атия (Toyota) увеличи преднината си в генералното класиране спрямо второто място на 46 минути. Льоб завърши етапа със седем минути и половина по-добро време от Ал-Атия и се изкачи до третото място в общата подредба.Победителят в седмия етап на Дакар Стефан Петерханзел се затрудни със състезателната отсечка вчера и заседна на два пъти в пясъчните дюни от Сан Хуан де Маркона до Писко. Той изостана с 24 минути от Ал-Атия и в генералното класиране вече е извън топ 3 – на четвъртата позиция. В резултат на това най-добре класираният пилот на Mini в момента е Нани Рома, който заема второ място на 46:29 минути зад Ал-Атия. По-малко от 20 секунди зад него дебне Льоб. Останалите два екипа с бъгита на Mini – Сирил Депре и Карлос Сайнц преживяха кошмарен етап, от който изгубиха много време заради затъване в дюните. What a relief to be rescued Qué alivio que te rescaten#Dakar2019 | @CSainz_oficial pic.twitter.com/ccp7gAvsUp — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 В категорията при моторите лидерът след седмия етап с Honda Рики Брабек отпадна след повреда в двигателя си. Победителят на Дакар от 2016 година Тоби Прайс се превърна в новия лидер въпреки че съотборникът му в КТМ Матиас Валкнер спечели етапната победа. Брабек сложи край на своя Дакар само 56 километра след старта на осмия етап. Той е третият отпаднал пилот на Honda, които и тази година няма да успеят да сложат край на доминацията на КТМ. Heartbreaking moment as a broken engine sends @rickyB357 home when he was leading overall.



El motor roto de Ricky Brabec rompe corazones. El Estadounidense lideraba la general tras 7 etapas.#Dakar2019 pic.twitter.com/dAtIhAHNQn — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 Новият лидер Прайс завърши осмия етап трети, като пред него освен Валкнер финишира и Пабло Кинтания с Husqvarna. Миналогодишният победител при моторите Сам Съндърланд остана четвърти в Писко, а Андрю Шорт вкара втори мотор Husqvarna в топ 5 с петото си време. В генералното класиране Кинтания е на минута зад Прайс, който се бори и с контузия на китката. На по-малко от десет минути зад тях са още трима състезатели – Валкнер, Съндърланд и Адриен ван Беверен (Yamaha). При камионите Дмитри Сотников с КАМАЗ пое лидерството от съотборника си Едуард Николаев след първата си етапна победа в тазгодишното издание. Николаев заседна на същото място, което създаде проблем на Депре и Сайнц, и изгуби около час. Така той за първи път тази година изгуби първото място и заема второто на 27 минути зад Сотников два етапа преди финала в Лима. And now Eduard Nikolaev, GC leader in the category is also stopped at km 132!



¡Y ahora Eduard Nikolaev, líder en la categoría , también esta parado al km 132!



+ info https://t.co/igIYTtb34g#Dakar2019



A.S.O. / DPPI / F. Gooden pic.twitter.com/HDTUg3E7wF — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 Nikolaev is losing more than 50 minutes with stage leader @ColloteVillagra due to... sand



Nikolaev pierde más de 50 minutos con el líder de la etapa Federico Villagra debido a... la arena #Dakar2019 pic.twitter.com/Fu9EI7P9aL — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 If it wasn't for Peruvian help, Dakar won't be the same!



Si no fuese por la ayuda de los Peruanos el Dakar no sería lo mismo!#Dakar2019 pic.twitter.com/Ed1BaUXp5L — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 На трето място е холандецът Херар де Рой с Iveco, който е единственият пилот, успял да победи Синята армада в Южна Америка. Сега обаче Де Рой изостава с повече от час от Сотников и повторение на постижението му изглежда слабо вероятно. При АТВ-машините Николас Кавигясо продължи да доминира, записвайки седма етапна победа. Той финишира с 9 минути аванс пред Густаво Гайего, но в генералното класиране продължава да води с час и половина. Чалеко Лопес спечели трета етапна победа при бъгитата и пое лидерството от Рейналдо Варела, който изгуби 90 минути, за да измъкне машината си от пясъка.

