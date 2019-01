Лека атлетика Кипчоге ще защитава титлата си на маратона на Лондон в битка с Мо Фара 16 януари 2019 | 10:58 0 0 0 0 0



“Той е велик шампион и показа, че може да спечели голям маратон”, засвидетелства уважение към съперника си 34-годишният Кипчоге.



View this post on Instagram A post shared by Eliud Kipchoge (@kipchogeeliud) on Jan 15, 2019 at 1:31am PST "Винаги е невероятна чест да дойда и да се състезавам на маратона в Лондон, развълнуван съм, че ще се завърна тук и през 2019 г. Имах паметна 2018 година, спечелих маратона на Лондон и след това поставих световен рекорд на маратона на Берлин. Надявам се, че 2019-а ще бъде също толкова добра за мен", добави Кипчоге.



Кениецът има три победи от последните си три участия в Лондон - през 2015, 2016 и 2018 г.



Световният рекордьр Елиуд Кипчоге ще се завърне да защитава титлата си на маратона на Лондон тази година. На 28 април той ще се изправи срещу голямата звезда на домакините Мо Фара. Кениецът ще гони успех срещу трупащия самочувствие и в шосейните бягания Фара, който завърши трети в маратона на Лондон през 2018 г. 35-годишният сомалиец с британски паспорт спечели първата си победа на маратон в Чикаго през октомври миналата година.

