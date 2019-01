Тенис Американец разчисти пътя на Григор 16 януари 2019 | 09:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Андерсън направи силна серия с пет поредни гейма, за да вземе първия сет с 6:4 и да поведе с 3:0 във втория, но след това допусна обрат.



А статистиката не предвещаваше такъв крах на Андерсън. Миналогодишният финалист на “Уимълдън” имаше баланс от 3-0 победи срещу Тиафо, който игра изключително слабо на “Хопман Къп” и балансът му преди Мелбърн в мачове на сингъл и двойки бе 0 победи и 7 поражения.

#AusOpen Unranked Frances Tiafoe Was FIRED UP After Upsetting No. 6 Ranked Kevin Anderson At The @AustralianOpen pic.twitter.com/c1DR17NKdV — NOW Tennis (@NOW__Tennis) 16 януари 2019 г. Андерсън, който получи лекарска помощ заради болки в лакътя след третия сет, сервираше за 6:5 в четвъртия, но направи двойна грешка при точка за пробив на Тиафо. В следващия гейм тъмнокожият американец навакса изоставане от 15:40, за да достигне до третия кръг на турнир от Големия tлем за втори път в своята кариера след “Уимбълдън” 2018.



Това е най-голямата победа в кариерата на 20-годишвия американец, който в следващия кръг ще се изправи срещу Андреас Сепи от Италия, отстранил представителя на домакините Джордън Томпсън с 6:3, 6:3, 6:4.



Сепи достигна до финала в Сидни миналата седмица, но загуби битката за титлата срещу австралиеца Алекс де Минор.

