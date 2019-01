Тенис Лесна победа за Слоун Стивънс, Павлюченкова изхвърли Бертенс 16 януари 2019 | 07:50 - Обновена 0 0 0 0 1 Слоун Стивънс се класира за третия кръг на Australian Open след убедителна победа с 6:3, 6:1 над Тимеа Бабош от Унгария. Петата поставена в схемата американка нямаше никакви затруднения срещу бившата си партньорка на двойки при девойките. Мачът продължи малко повече от час и половина, а Стивънс стигна до цели 23 възможности за пробив. Тя реализира само пет от тях, но и това беше достатъчно за победата. "Заедно спечелихме три титли от Големия шлем и прекрасно знам колко добра тенисистка е Тимеа. Тя има много опасен сервис и трябваше да съм търпелива", заяви след двубоя Стивънс, която е шампионка от US Open през 2017 година. Следващата съперничка на американката е Петра Мартич, която отстрани с 6:4, 7:5 Маркета Вондрушова. UPSET ALERT: Anastasia Pavlyuchenkova just beat world No. 9 Kiki Bertens in the second round of the #AusOpen. The Russian won, 3-6, 6-3, 6-3. pic.twitter.com/eyD6MkcCvg — TENNIS.com (@Tennis) 16 януари 2019 г. Една от изненадите в турнира до момента поднесе Анастасия Павлюченкова. Рускинята се справи в три сета с поставената под номер 9 в схемата Кики Бертенс - 3:6, 6:3, 6:3. Александра Саснович от Беларус отстрани 20 Анет Контавейт с 6:3, 6:3. Напред продължават още Каролин Гарсия, Ашли Барти, Мария Сакари, Аманда Анисимова и Даниел Колинс.

