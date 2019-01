Юве и Милан кръстосват шпаги за рекордна Суперкупа на Италия

Ювентус и Милан излизат тази вечер в двубоя за Суперкупата на Италия. Срещата ще се играе в Джеда и ще противопостави двата отбора, които са печелили отличието рекордните 7 пъти. "Бианконерите" са безспорният фаворит заради тоталната си доминация в италианския футбол през последните години, а и заради по-добрата си моментна форма. В Милан обаче са амбицирани да вдигнат трофея и да зарадват изстрадалите си привърженици. "Росонерите" са обнадеждени от факта, че Юве загуби три от последните си четири мача за Суперкупата. През 2014 година "старата госпожа" отстъпи след дузпи на Наполи, през 2016-а по същия начин падна от Милан, а през 2017-а загуби драматично с 2:3 от Лацио.

Ювентус направи дубъл на домашната сцена през миналия сезон, затова ще си оспорва трофея с финалиста за Купата на Италия. До момента Юве освен 7-те победи, има и 6 загубени финала, докато успеваемостта на Милан за Суперкупата е по-добра: 7/10.

С най-много суперкупи на Италия:

7 - Милан, Ювентус

5 - Интер

4 - Лацио

2 - Наполи, Рома

1 - Фиорентина, Сампдория, Парма

Общо за десети път от 31 издания на Суперкупата мачът ще е извън пределите на Италия. През 1993 година срещата се игра във Вашингтон, а през 2003-а домакин беше Ню Джърси. Година по-рано спорът за ценния трофей се състоя в либийската столица Триполи. През 2009, 2011, 2012 и 2015 година мачът за Суперкупата се игра в Китай, а през 2014 и 2016 година - в Катар.

Кристиано Роналдо ще се опита да спечели първи трофей с екипа на Юве. Отборът на Масимилиано Алегри ще е без контузения Марио Манджукич. CR7 ще действа на върха на атаката, като ще има подкрепа по крилата от Пауло Дибала и Федерико Бернардески. Няма да е изненада и ако шанс да започне като титуляр получи Дъглас Коща вместо Бернардески.

