Изкушаващи оферти към защитник на Зенит

Централният бранител Луиш Нето почти сигурно ще напусне Зенит след края на сезона. Интерес към него проявяват няколко отбора, сред които Спортинг (Лисабон) и Севиля. Те не бързат с оферти сега, защото изчакват договорът на португалския национал да изтече и да го вземат без трансферна сума.

A Bola разкри, че ако предложенията на Спортинг и Севиля са близки във финансово измерение, той ще избере да се върне в родината си.

Huge news in Portuguese newspapers surrounding Sporting CP and Portuguese defender Luis Neto. O Jogo and Record saying Sporting CP signed Neto through a pre-contract and he will go on a free back to Liga NOS this summer. pic.twitter.com/PUVuD5wU2W