Снукър Един успешен и един неуспешен опит за обрат в "Мастърс" 16 януари 2019 | 00:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Третият ден на "Мастърс" поднесе на зрителите един вълнуващ обрат в ранната сесия и един неосъществен опит за подобно нещо във вечерната. Нийл Робъртсън елиминира световния шампион Марк Уилямс с 6:3, след като изоставаше с 1:3 на интервала. Във вечерната сесия пък Бари Хоукинс поведе с 5:0 на Шон Мърфи и успя да затвори мача с 6:2 след продължително тактическо надлъгване във фрейм номер 8, който можеше и да отиде на сметката на Магьосника, а тогава напрежението върху Ястреба щеше да е изключително. Именно Хоукинс и Робъртсън ще се изправят един срещу друг на четвъртфиналите. Century Machine 6-3 Welsh Potting Machine@nr147 takes his season century tally to 48! #DafabetMasters pic.twitter.com/N86O9bPzY4 — World Snooker (@WorldSnooker) January 15, 2019

Двукратният шампион в "Мастърс" Уилямс направи топ брейк от 74 по пътя си към аванс от 3:1 на почивката, след което водеше с 57-0, но направи елементарна грешка по червена и оттам австралиецът се отчете с отлично разчистване на стойност 59. Това беше повратният момент в мача, защото впоследствие Гръмотевицата реализира сенчъри от 102 и още един голям брейк от 69, за да поведе с 4:3. Двукратният шампион в "Мастърс" Уилямс направи топ брейк от 74 по пътя си към аванс от 3:1 на почивката, след което водеше с 57-0, но направи елементарна грешка по червена и оттам австралиецът се отчете с отлично разчистване на стойност 59. Това беше повратният момент в мача, защото впоследствие Гръмотевицата реализира сенчъри от 102 и още един голям брейк от 69, за да поведе с 4:3. Фрейм номер 8 бе решен след сейфти битка по цветовете, а грешка на Уилямс по розова позволи на Робъртсън да се възползва за 5:3. Няколко минути по-късно всичко свърши с нова солидна серия на Левичаря от Мелбърн от 88 за крайното 6:3. Did you expect this scoreline tonight?



2016 finalist @TheHawk147 beats 2015 winner Shaun Murphy 6-2 to reach the quarter finals!



Hawkins will meet another former champ next, Neil Robertson #DafabetMasters pic.twitter.com/oba075DIjH — World Snooker (@WorldSnooker) January 15, 2019 Още в първия фрейм на битката Хоукинс - Мърфи един пропуск на Магьосника наклони везните в полза на Ястреба и се получи лавинообразен ефект в следващите партии. Хоукинс грабна първата партия с поредици от 31 и 38, а после наказа още една неточност на Мърфи от губеща позиция 2-54, за да грабне и втората партия с чудесно разчистване от 38. Брейкове от 86, 124 и 60 накараха резултата да набъбне на 5:0, а благодарение на сенчъри брейка си той влезе в престижния клуб от вече 20-има майстори на щеката с поне 300 "стотачки" на сметката си. Мърфи най-накрая почерпи позитиви от агресивния си стил и с брейк от 74 намали на 5:1, а после мини визити от 37 и 38 му бяха достатъчни за успех в седмия фрейм. Осмата партия бе сериозен тактически дуел по последната червена и после по цветовете, като и двамата правиха грешки, но тези на Мърфи се оказаха фатални и Хоукинс надделя с ключово вкарване на последната розова.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 385

