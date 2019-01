120-минутна битка прати Нюкасъл в 4-ия кръг за ФА Къп

Нюкасъл вкара два гола в продълженията и победи с 4:2 Блекбърн в преиграване от третия кръг на ФА Къп. "Свраките" водеха с 2:0 в средата на първото полувреме, но още до почивката домакините успяха да изравнят и дори имаха по-чистите положения преди да се стигне до допълнителните 30 минути. В тях Хоселу и Айозе Перес донесоха успеха на Нюкасъл, който в следващия кръг ще се изправи срещу Уотфорд.



Преди двубоя мениджърът на "свраките" Рафаел Бенитес в прав текст заяви, че за отбора е много по-важно да запази мястото си във Висшата лига, отколкото да стигне напред в ФА Къп. Това, което испанецът със сигурност не искаше, беше да се играят продължения и важни футболисти да се контузят. Случи се обаче точно това. Защитникът Киърън Кларк излезе принудително на почивката, а заменилият го Джамал Ласелс се контузи след само три минути на терена.

Добрата новина за феновете на Нюкасъл е силното представяне на младоците Шон Лонгстаф и Калъм Робъртс. И двамата отбелязаха дебютните си попадения за отбора, с които "джордитата" дръпнаха с 2:0. Адам Армстронг върна едно попадение след пас на Дани Греъм, а Дара Линихан изравни с глава в 45-ата минута.



В първото продължение Блекбърн направи сериозен пропуск чрез Брадли Дак, а в 105-ата минута вратарят на тима Давид Рая не се намеси добре след силен изстрел на Фабиан Шер и Хоселу отблизо вкара третия гол за Нюкасъл. Повторенията показаха, че испанецът е бил в засада, но такава не беше маркирана. Малко по-късно Айозе Перес с хубав удар по диагонала сложи точка на спора, но отново Рая можеше да реагира по-добре.

