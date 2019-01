Испания Ериксен е все по-близо до Реал Мадрид 15 януари 2019 | 21:45 - Обновена 0 0 0 0 2



Реал Мадрид са информирали Ериксен за своя интерес. Вероятността за трансфер през тази зима са “0,1%”, тъй като лондончани няма да си позволят да продадат ключова фигура преди елиминациите на Шампионската лига и заради борбата за топ 4 във Висшата лига. Времето обаче е на страната на Кралския клуб. Президентът на Тотнъм Даниел Леви осъзнава риска да изпусне една от звездите си за без пари след година и половина. Приближените на футболиста смятат, че е време той да се качи с едно стъпало в кариерата си, като предвиждат, че подобен трансфер може да излезе между 50 и 75 млн. паунда. A source close to the player has told AS that Eriksen is unlikely to agree a new deal with Spurs and "for him it would be a great honour to play" for Real Madrid...https://t.co/NkHTtUqggG — AS English (@English_AS) January 15, 2019 От вестника са разбрали, че Ериксен “гледа на Реал като на много, много голям клуб и би било чест за него да играе на “ Преминаването на Кристиан Ериксен Реал Мадрид става все по-възможно, твърди AS. Според изданието играчът на Тотнъм е далече от това да поднови контракта си с клуба, който изтича през лятото на 2020 г. От обкръжението му не са оптимисти и смятат, че ще е “много, много трудно” да се постигне сделка за подновяването на договора. От известно време текат преговори, които обаче са безрезултатни.Реал Мадрид са информирали Ериксен за своя интерес. Вероятността за трансфер през тази зима са “0,1%”, тъй като лондончани няма да си позволят да продадат ключова фигура преди елиминациите на Шампионската лига и заради борбата за топ 4 във Висшата лига. Времето обаче е на страната на Кралския клуб. Президентът на Тотнъм Даниел Леви осъзнава риска да изпусне една от звездите си за без пари след година и половина. Приближените на футболиста смятат, че е време той да се качи с едно стъпало в кариерата си, като предвиждат, че подобен трансфер може да излезе между 50 и 75 млн. паунда.От вестника са разбрали, че Ериксен “гледа на Реал като на много, много голям клуб и би било чест за него да играе на “ Сантиаго Бернабеу ”. Когато говорим за големи клубове, разбира се, че имаме предвид Реал. Това би могло да е първата опция…” Агентът на датчанина Мартин Шутс обаче отказа да говори по темата: “Предпочитам да не правя коментар по темите за договори и трансфери. Кристиан иска да се фокусира върху футбола. Неговата концентрация, както и футболните му качества, го издигнаха на това много високо ниво”, лаконичен бе той пред AS.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

