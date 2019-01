Атлетико разкарва двама, за да вземе Мората

Интересът на Атлетико Мадрид към Алваро Мората е повече от явен и испанският клуб е готов да предприеме конкретни действия, за да изпревари конкуренцията за подписа на нападателя на Челси. За да стане трансферът факт, мадридчани трябва да се освободят от поне двама от сегашните си футболисти. Най-вероятно това ще са Никола Калинич и Желсон Мартинш. И двамата дойдоха през лятото, но не успяват да се наложат в състава на Диего Симеоне.

Атлетико не може да привлече нов футболист, без да се раздели с някой, защото клубът вече е достигнал лимита от 293 млн. евро за заплати. Това се случи заради новия договор на Антоан Гризман, който ще взима по над 20 млн. евро годишно.

Pipe Sierra | The representatives of #Chelsea and Atletico are currently meeting. It is possible that the deal for Morata will be €10m loan fee with a €40m option to buy. Chelsea will pay half of the players wages. Negotiations are continuing. #CFC pic.twitter.com/uLLggnLPgz