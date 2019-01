Франция Пеле: Мбапе може да е следващият Пеле, не се шегувам 15 януари 2019 | 20:16 - Обновена 0 0 0 0 10



“Той стана световен шампион на 19 г., а аз го сторих, когато бях на 17 г. Измайтапих се с него, казвайки, че почти е изравнил постижението ми, но мисля, че той може да стане новият Пеле и не го казвам на шега”, сподели Пеле пред “Франс Футбол”. Той разкри още, че Мбапе му изпратил съобщение след победата над Хърватия на финала на Мондиал 2018. “За да ме направиш още по-щастлив, трябва да спечелиш още една световна титла”, отвърнал му Пеле. Another day, another "Mbappé can become the new Pelé..." but this endorsement comes from someone who should know. And he says he's "not joking." https://t.co/GI1uMEyphP pic.twitter.com/tg0QcGcNWn — AS English (@English_AS) January 15, 2019 Бразилецът даде мнението си и за Футболната легенда Пеле заяви, че звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе е способен да бъде негов наследник. Трикратният световен шампион похвали французина заради това, че спечели световната титла на едва 19 г.“Той стана световен шампион на 19 г., а аз го сторих, когато бях на 17 г. Измайтапих се с него, казвайки, че почти е изравнил постижението ми, но мисля, че той може да стане новият Пеле и не го казвам на шега”, сподели Пеле пред “Франс Футбол”. Той разкри още, че Мбапе му изпратил съобщение след победата над Хърватия на финала на Мондиал 2018. “За да ме направиш още по-щастлив, трябва да спечелиш още една световна титла”, отвърнал му Пеле.Бразилецът даде мнението си и за Неймар . “Той стана известен с гмурканията си и стъжняването на живота на реферите и затова има лоша репутация. Говорили сме си на няколко пъти, като съм си общувал и с баща му. Мисля, че сега той разбира това, като със сигурност е един от най-добрите играчи на света. Надявам се, че скоро ще е най-добрият. Един баща не критикува, той обучава. Той е син на Сантос . Искам най-доброто за него, Бразилия и националния тим. Ще направя всичко възможно да му помогна да върви напред”, допълни той.

