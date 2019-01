Официално: Хари Кейн е аут до март

Звездата на Тотнъм Хари Кейн ще отсъства от терените до март. Това бе официално съобщено от Тотнъм, като по този начин се потвърдиха и първоначалните предположения за сериозна контузия на левия глезен. Кейн получи травмата в края на срещата в неделя, когато “шпорите” загубиха от Манчестър Юнайтед с 0:1 на “Уембли”.

По този начин нападателят ще пропусне реванша срещу Челси от полуфиналите за Купата на Лигата, шампионатните срещи с Фулъм, Кристъл Палас, Уотфорд, Нюкасъл и Лестър, както и първата битка с Борусия (Дортмунд) от 1/8-финалите в Шампионската лига.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6