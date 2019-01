Моторни спортове Отпадна лидерът при моторите на Дакар 15 януари 2019 | 17:52 - Обновена 0 0 0 0 1



Broken engine for @rickyB357! He was the overall leader in the bike category



Motor roto para Ricky Brabec. Era el líder de la general en la categoría de motos



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ



A.S.O. / DPPI / A. Vincent#Dakar2019 pic.twitter.com/iUr9FpeNG4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 Лидерът в категорията на моторите на рали Дакар – американецът Рики Брабек отпада от състезанието след сериозна повреда в двигателя на своята Honda. Американецът бе по-близо отвсякога до дебютната си победа на най-трудното състезание за човек и машина, но отново не успя да стигне до нея. Брабек бе принуден да спре едва 56 километра след старта на осмата състезателна отсечка от Сан Хуан де Маркона до Писко. Миналата година Брабек отпадна в десетия етап отново заради двигателя на Honda. Лошият му късмет през 2019-а означава, че японският конструктор ще трябва да почака още, докато сложи край на доминацията на КТМ на Дакар. Като основна конкуренция на австрийския КТМ остава пилотът на Yamaha Адриен ван Беверен, който в момента се движи на трета позиция. Heartbreaking moment as a broken engine sends @rickyB357 home when he was leading overall.



El motor roto de Ricky Brabec rompe corazones. El Estadounidense lideraba la general tras 7 etapas.#Dakar2019 pic.twitter.com/dAtIhAHNQn — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019

