Манчестър Сити взе японски защитник

Манчестър Сити купи японския защитник Ко Итакура и го преотстъпи на холандския Грьонинген, съобщиха от клуба. 21-годишният Итакура идва при "гражданите" от Кавазаки за сумата от 1,1 милиона евро. Японецът ще играе под наем в Грьонинген до лятото на 2020 година, тъй като към момента не може да вземе работна виза за Великобритания.

KAWASAKI FRONTALE CB/defensive MF Ko ITAKURA (21), who spent last season at Vegalta Sendai, has signed for Manchester City and has been loaned to Eredivisie side FC Groningen for 1,5 season. #J2019 https://t.co/QTCLwdVpwJ