Рамзи подписва с Ювентус в петък

Полузащитникът на Арсенал Аарън Рамзи ще подпише предварителен договор с Ювентус в петък, съобщи "Тутоспорт". Уелсецът ще парафира контракт за пет години със "Старата госпожа" и ще получава по 7,5 милиона евро на сезон.

Aaron #Ramsey has undergone the first part of his medical with #Juventus - but where will the #Arsenal man play in Turin? https://t.co/K0HhlXctTE pic.twitter.com/tNuoYigIbO