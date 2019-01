Три клуба искат Фелаини

Три клуба имат сериозен интерес към привличането на Маруан Фелаини от Манчестър Юнайтед, съобщават медиите в Белгия. Вестник "Хет Нойвсблад" прогнозира, че белгийският национал ще премина в италианския Милан, португалския Порто или китайския Гуанджоу Евъргранд.

