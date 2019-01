Тенис Халеп си отмъсти на Канепи, лесна победа за Осака 15 януари 2019 | 13:49 - Обновена 0 0 0 0 0



Халеп реализира първия пробив в мача, благодарение на който поведе с 2:1 в първия сет, но Канепи направи рибрейк за 2:2. След това резултатът се движеше гейм за гейм без пробиви, а в последвалия тайбрек естонката бе безапелационна и даде само 2 точки на румънката. All smiles



Top seed @Simona_Halep survives a tough 1R, def. Kanepi 6-7(2) 6-4 6-2.#AusOpen pic.twitter.com/S5pnVyvgFb — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019 Във втория сет Канепи проби в третия гейм, но този път бе ред на Халеп да направи рибрейк за 2:2. В десетия гейм Канепи спаси 3 сетбола на свой сервис, но при четвъртия се предаде и с 6:4 Халеп изравни резултата в сетовете. В решаващата трета част играта бе равностойна до 2:2, но след това Халеп направи серия от 4 поредни гейма и пречупи противничката си.



Във втория кръг шампионката на “Ролан Гарос” ще играе с родената в Москва американка София Кенин. 20-годишната представителка на САЩ, която наскоро спечели турнира в Хобарт, надви в оспорван мач по-рано днес руската квалификантка Вероника Кудерметова с 6:3, 3:6, 7:5.

Sealed with an ace @Naomi_Osaka_ only needs 58 minutes to def. Magda Linette 6-4 6-2 and advance to the 2R where she'll face Tamara Zidansek.



