Официално: задава се краят на една славна кариера

Petr Cech: Since the start of the 2009/10 Premier League season, @PetrCech has kept more clean sheets (116) than any other goalkeeper



For more player stats -- https://t.co/58qVKf76gh pic.twitter.com/UzdrePGOkj — WhoScored.com (@WhoScored) January 15, 2019

В славната си кариера Чех има още по една купа от Шампионската лига и Лига Европа, пет купи на Англия, три трофея от Купата на Лигата в Англия и Къмюнити Шийлд на четири пъти. Petr ech has more more saves in the Premier League than any other goalkeeper since such data started to be collected in 2006/07.



1,006 in total. pic.twitter.com/c4Z667TRuR — Squawka Football (@Squawka) January 15, 2019 “Това е 20-ият ми сезон като футболист и 20 години от подписването на първия ми професионален договор. Усещам, че сега е точното време да обявя, че в края на кампанията ще се откажа. За 15 години в Премиър лийг, в които спечелих всички възможни трофеи, смятам, че съм постигнал всичко. Ще продължа да тренирам здраво в Арсенал с надеждата да завоюваме още един трофей, след което вече ще видя какво ще ми предложи животът извън терена”, написа Чех в профила си в Twitter. Четирикратният шампион на Англия Петер Чех ще сложи край на кариерата си в края на сезона. Именитият чех, който през май ще навърши 37 години, взе решение да се откаже след 20 сезона в големия футбол. В момента той е в Арсенал , но направи име с екипа на Челси , с който завоюва въпросните златни медали от Премиър лийг - 2005, 2006, 2010 и 2015 г.

