Де Хеа готов да остане в Ман Юнайтед, но чака определена сума

Вратарят на Манчестър Юнайтед Давид Де Хеа е готов да обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба, но очаква оферта от порядъка на 300 хиляди паунда на седмица, съобщава “Дейли Мейл”. Това е увеличение с около 50%, тъй като сегашното споразумение на стража е на стойност около 200 хиляди и е до края на следващия сезон.

Де Хеа направи невероятен мач само преди ден и постави рекорд от цели 11 спасявания в една среща, в която е без допуснат гол. Временният мениджър на “червените дяволи” дори го определи като най-добрия вратар в света и заяви, че той вече може да претендира за номер 1 в история на клуба. Давид Де Хеа е в Манчестър от 2011-а година, когато бе привлечен от сър Алекс Фъргюсън. В същата новина се споменава, че халфът Андер Ерера също е близо до ново споразумение, тъй като сегащният му договор изтича в края на сезона.

Sir Alex Ferguson only ever missed 3 matches as manager of United:



1) for his son’s wedding



2) for his sister-in-law’s funeral



3) to scout @D_DeGea



He knew. pic.twitter.com/xrj4x9ZVsy