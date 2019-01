Моторни спортове Дакар, ден 7: Петерханзел най-бърз, Льоб се върна назад 15 януари 2019 | 11:51 - Обновена 0 0 0 0 0 @SebastienLoeb is at a standstill, trying to solve an electrical issue.



Sébastien Loeb está parado en el km 47 con una avería eléctrica.



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ



A.S.O. / AtWorld / Charly López#Dakar2019 pic.twitter.com/gBwN9PrmQz — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2019 Пилотът на Mini Стефан Петерханзел бе най-бърз в седмия етап от рали Дакар 2019 и си върна второто място в генералното класиране при автомобилистите. Французинът спечели и от техническия проблем на своя сънародник Себастиен Льоб, който преследва първа победа на Дакар с Peugeot 3008. Льоб и навигаторът му Даниел Елена посветиха повече от половин час в поправка на електрическия проблем на автомобила си. Пилотите стартираха 331-километровата състезателна отсечка близо час по-късно от предвиденото заради гъста мъгла. В началото Петерханзел кара редом до своя съотборник Нани Рома, но скоро успя да задмине испанеца. 13-кратният шампион на Дакар финишира с преднина от 4:33 минути спрямо Рома и намали изоставането си от лидера в генералното класиране Насър Ал-Атия. Катарецът с Toyota, който се бори за трети успех на Дакар, завърши етапа с 12 минути изоставане от Петерханзел заради спукана гума, но има аванс в общата подредба в размер на 29 минути, който ще пази по време на днешния осми етап. Третото място в генералното класиране зае Рома – на девет минути и половина зад Петерханзел, а на 16 минути по-назад се намира Льоб. Трети седмия етап завърши миналогодишният победител Карлос Сайнц и с това се завърна в топ 10 в общата подредба, но на пет часа зад Ал-Атия. При мотоциклетите Рики Брабек с Honda си върна лидерството в генералното класиране, докато победителят от 2017 година Сам Съндърланд записа втори успех за 2019-а. Чилиецът Игнасио Корнехо успя да се доближи най-много до Съндърланд и следвайки го финишира втори на две минути изоставане. Трети завърши Брабек, но с шест минути и половина пасив. FULL GAS @sundersam#Dakar 2019 pic.twitter.com/yw3KmC3jKr — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2019 Никой от фаворитите не бе в състояние да достигне темпото на британеца, който заема четвърто място в генералното класиране. Между него и лидера Брабек се намират Адриен ван Беверен с Yamaha и победителят от 2016 година Тоби Прайс с КТМ. При камионите Херар де Рой с Iveco записа безапелационна етапна победа. Втори в етапа половин час назад завърши Сиархей Вязович, а трети – шампионът Едуард Николаев с КАМАЗ. Заради проблемите си Дмитри Сотников с КАМАЗ финишира шести, но запазва втората си позиция в общото класиране с изоставане от 32 минути спрямо лидера Николаев. Де Рой е на третото място още 40 минути назад. При бъгитата фаворитите Сергей Карякин и Жерар Фарес изгубиха значително време, като първият обърна и своята машина. В резултат Рейналдо Варела отново се превърна в лидер в категорията.



Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category



Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2019

