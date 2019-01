Мъжкият спринт в Руполдинг бе отложен

Мъжкият спринт от световната купа по биатлон беше отложен заради лошото време в Руполдинг, съобщава "Билд". Състезанията в Руполдинг ще бъдат проведени между 16-и и 20-и януари, като за сряда бе насрочен само спринтът за мъже. Предполага се, че той ще бъде изместен за четвъртък.

Since the local authorities have decided not to lift the state of emergency in the county of Traunstein the men’s 10 km sprint competition in Ruhpolding cannot take place on Wednesday.



More updates to come!