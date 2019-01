Тенис Зверев не даде сет на словенец, поляк измъчи Нишикори 15 януари 2019 | 10:51 - Обновена 0 0 0 0 0 Believe it or not, @borna_coric has never won a 1R at the #AusOpen...



Until now



The 11th seed def. Steve Darcis 6-1 6-4 6-4 to advance to the 2R for the first time. pic.twitter.com/VxXrpundxZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019

Към втория кръг на турнира продължава и японецът Кей Нишикори, който обаче имаше по-трудна задача срещу поляка Камил Майчак. Срещата приключи при резултат 3:6, 6:7 (6), 6:0, 6:2, 3:0 и отказване на Майчак заради контузия. Поставеният под номер 9 Нишикори започна слабо мача и отстъпи в първите два сета срещу 176-ия в света поляк, но след това Майчак започна да изпитва физически дискомфорт, който позволи на Нишикори да осъществи обрат. Следващият съперник на Нишикори ще бъде ветеранът Иво Карлович, който се справи в четири сета с друг поляк - Хуберт Хуркач.



Кореецът Хьон Чон, който през миналата година достигна до полуфиналите в Мелбърн, бе на ръба на отпадането още в първия кръг, но подобно на Нишикори навакса два сета пасив и надви с 6:7 (5), 6:7 (5), 6:3, 6:2, 6:4 американеца Брадли Клан. За следващия кръг се класира и белгиецът Давид Гофен, който не срещна никакви проблеми срещу чилиеца Кристиан Гарин и го победи с 6:0, 6:2, 6:2. Гофен определено успя да спести сили, след като остана само час и 30 минути на корта, а негов следващ съперник ще бъде румънецът Мариус Копил, който постигна чиста победа над испанеца Марсел Гранойерс.

Following a Gulbis retirement, 2014 #AOChampion @stanwawrinka is into R2 | 3-6 3-1 Ret.#AusOpen pic.twitter.com/7UtK9Sad1B — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019 Хърватинът Борна Чорич, сочен от мнозина за скрит фаворит в турнира, премина през първия кръг с лесен успех срещу белгийския ветеран Стийв Дарси с 6:1, 6:4, 6:4. Във втория кръг поставеният под номер 11 в схемата Чорич ще играе с унгареца Мартон Фучович, който победи с 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:3 срещу испанеца Алберт Рамос.



За втория кръг на турнира до момента се класираха още италианецът Фабио Фонини, руснакът Даниил Медведев, португалецът Жоао Соуса, французите Лука Пуй и Жил Симон, канадецът Денис Шаповалов, германецът Филип Колшрайбер и французинът Жо-Вилфред Цонга. Напред продължава и шампионът за 2014 година Стан Вавринка, въпреки че швейцарецът загуби първия сет срещу Ернестс Гулбис. Вавринка обаче елиминира латвиеца след 3:6, 3:1 и отказване на Гулбис. Германецът Александър Зверев, поставен под номер 4, се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като се наложи с 6:4, 6:1, 6:4 над словенеца Аляж Бедене. Зверев имаше проблеми единствено в първия сет, в който изоставаше с пробив за 3:4, но след като навлезе в игрови ритъм успя да пречупи съпротивата на съперника си. Във втория кръг Зверев ще играе с победителя от френския сблъсък между Жереми Шарди и Юго Умберт.

