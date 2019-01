Тенис Азаренка отпадна, победи за Свитолина, Мугуруса, Бушар и Винъс Уилямс 15 януари 2019 | 10:36 - Обновена 0 0 0 0 0





When you realise you're into the 2R of the #AusOpen after def. two-time champion Victoria Azarenka 6-7(5) 6-4 6-2. pic.twitter.com/9PIMZfr8jf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019 За втория кръг се класира и испанката Гарбинье Мугуруса. Носителката на две титли от “Големия шлем” нямаше особени трудности срещу китайката Сайсай Чжън и я победи с 6:2, 6:3. В следващия етап съперничка на Мугуруса ще бъде британката Йохана Конта, която надделя със 7:6 (4), 2:6, 7:6 (10:7) над австралийката Айла Томлянович.



Сред по-сериозните изненади за деня бе и отпадането на рускинята Дария Касаткина. Поставената под номер 10 в основната схема тенисистка загуби с 3:6, 0:6 от швейцарката Тимеа Бачински. От турнира отпадна и една от надеждите на домакините - ветеранката Саманта Стоусър. Тя загуби с 5:7, 2:6 от Даяна Йестремска (Украйна).

VENUS IS THROUGH!



Def. Buzrnescu 6-7(3) 7-6(3) 6-2.#AusOpen pic.twitter.com/nh7fiGczNf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019 Напред продължава и поставената под №6 Елина Свитолина. Украинката отнесе с 6:1, 6:2 квалификантката от Швейцария Виктория Голубич. Бившата полуфиналистка Южнеи Бушар също бе безмилостна към първата си съперничка - 6:2, 6:1 срещу участващата с “уайлд кард” китайка Шуай Пън. Камила Джорджи помете с 6:3, 6:0 словенката Далила Якупович, а за втория кръг се класира и 38-годишната американка Винъс Уилямс, която имаше много тежък мач срещу румънката Михаела Бузарнеску (№25 в схемата), но все пак я прекърши с 6:7 (3), 7:6 (3), 6:2. По-голямата сестра на Серина Уилямс губеше със сет и 3:5 във втората част, но намери сили за впечатляващ обрат.

Двукратната шампионка Виктория Азаренка отпадна от Australian Open още в първия кръг. Беларускинята отстъпи пред германката Лаура Зийгемунд със 7:6 (5), 4:6, 2:6. Бившата водачка в световната ранглиста вървеше уверено в мача, печелейки първия сет и водейки с 4:2 във втория, но изведнъж играта й рухна и техничката Зигемунд се възползва от това. Германката спечели 4 последователни гейма, за да изравни резултата в сетовете и макар да допусна пробив в началото на третия, отново намери сили да направи серия от геймове, с която да затвори срещата. В следващия етап Зийгемунд ще се изправи срещу тайванката Су-Вей Хсие, справила се в два сета с швейцарката Щефани Фьогеле.

