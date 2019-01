НБА Хардън наказа Мемфис с 57 и изпревари Коби (видео) 15 януари 2019 | 10:02 - Обновена 0 0 0 0 2

@JHarden13 passes @kobebryant (16 games, 2003) for consecutive games of 30+ PTS.



The only other players that have recorded 17 straight games or more of 30+ PTS in @NBA history are Elgin Baylor and Wilt Chamberlain. #NBAVault pic.twitter.com/OkMCKmZaq5 — NBA History (@NBAHistory) January 15, 2019

Лидерът на “ракетите” показа далеч по-добра успеваемост в нападение и стигна до 57 точки след 11/18 за 2 точки, 6/15 за 3 точки и 17/18 от наказателната линия. Статистиката на “Брадата” бе допълнена от 9 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки и 1 чадър, също както и 5 грешки, останали на заден план на фона на цялостното му офанзивно представяне.

17 years ago today, Kobe scored 56 PTS in 34 MINS vs the Grizzlies

Tonight, James Harden has 36 PTS in the first 19 MINS vs the Grizzlies.



: 36 PTS (11-21 FG, 3-7 3PT, 11-11 FT)pic.twitter.com/pBSRbSsmBT — Ballislife.com (@Ballislife) January 15, 2019

Треньорът на Хюстън Майк Д’Антъни също имаше повод за радост. Успехът над Мемфис бе победа №600 за него като треньор в НБА. Наставникът има 14 победи начело на Денвър, 253 с Финикс, 121 с Ню Йорк, 67 с Ел Ей Лейкърс и 145 с настоящия си тим.

The only players in @NBAHistory with 17 consecutive games or more of 30+ PTS:



James Harden

Elgin Baylor

Wilt Chamberlain pic.twitter.com/LvjtqwQrDV — NBA.com/Stats (@nbastats) January 15, 2019

Даниъл Хаус (15 точки), Джерълд Грийн (14 точки) и Остин Ривърс (11 точки) допълниха карето на най-добрите реализатори в състав на тексасци. Майк Конли и Гарет Темпъл вкараха по 14 точки за Мемфис, като Конли добави 7 борби и 7 асистенции, а Омри Каспи и Джарън Джаксън-младши добавиха по 12 точки всеки.



