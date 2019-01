Кличко опроверга слуховете за завръщане

Самият Кличко е съобщил на Маникс, че всички тези спекулации са нищо повече от “фалшиви новини”.

Wladimir Klitschko tells @SInow that there is no truth to the rumors that he could end his nearly two-year retirement to face Dillian Whyte this spring. In a text message, Klitschko calls Whyte chatter "fake news."