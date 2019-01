Челси трябва да вдигне офертата за Паредес

Предложените от Челси 30 млн. евро за халфа Леандро Паредес не устройват Зенит. Руският гранд настоява да получи 40 млн., за да се раздели с най-добрия си футболист, към когото сериозен интерес проявяваха още Милан, Пари Сен Жермен и Бока Хуниорс.

Лично мениджърът на Челси Маурицио Сари иска сделката за Паредес да бъде осъществена още до края на месеца, а не след края на сезона. Той вижда в негово лице чудесен вариант за заместник на Сеск Фабрегас, който премина в Монако.

Zenit St Petersburg reject Chelsea's opening offer for Leandro Paredes, saying they want £36million https://t.co/Dt1mk6Ogvt pic.twitter.com/El6UddXBAT