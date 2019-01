Зенит вади сериозна сума за аржентински национал

Ръководството на Зенит продължава с опитите си да подсили отбора преди решителната фаза от сезона. Питерци са насочили поглед към португалския пазар. Според информация на А Bola, клубът от Санкт Петербург иска да привлече Маркос Акуня от Спортинг (Лисабон). Аржентинският национал играе както като ляв бек, така и като крило.

От Зенит вече са влезли в преговори с колегите си от Спортинг. Споменаваната трансферна сума е между 18 и 20 млн. евро. Причината за високата цена на Акуня е фактът, че той е обвързан с договор до 2023 година.

