Серина разплака приятелка, Плишкова и Кийс също с убедителни победи

Серина Уилямс се завърна в Мелбърн по впечатляващ начин. След като спечели титлата през 2017 година и пропусна миналогодишното издание на Australian Open, рекордьорката по спечелени титли от Големия шлем показа отлична форма в двубоя си от първия кръг срещу Татяна Мария. Серина се наложи с 6:0, 6:2 над германката, с която са съседки и добри приятелки. Мария също е майка и двете тениситки често излизат заедно с дъщерите си, но на корта нямаше място за сантименти и Уилямс даде на опонентката си само 5 точка в първия сет, който продължи едва 18 минути. Мария имаше огромни пробеми с първия си сервис, а това направи задачата на Серина още по-лесна. Американката взе 9 поредни гейма, преди съперничката й да се разпише в мача. Serena Williams consoled Tatjana Maria after cruising to a win.



She's now 18-0 in the 1st round of the Australian Open, the most such wins overall and the most without a loss. pic.twitter.com/PS0zVHFwIv — SportsCenter (@SportsCenter) 15 януари 2019 г. След последната точка Татяна Мария се разплака, а Серина подкани публиката да я аплодира. Уилямс вече е в серия от 8 поредни победи в Мелбърн и е загубила само 1 от последните си 22 мача на първия за годината турнир от Големия шлем. Седемкратната шампионка ще играе във втория кръг с победителката от двубоя между Южени Бушар и Шуай Пън. .@Madison_Keys scores the first win of Day 2 at the #AusOpen! The No. 17 seed cruised past D. Aiava 6-2, 6-2 to book a spot in R2!#USTennis pic.twitter.com/910ugDXVBw — USTA (@usta) 15 януари 2019 г. Мадисън Кийс също започна кампанията си на Australian Open с двусетова победа. Тя отстрани 18-годишната Дестини Аява с 6:2, 6:2. Младата австралийка имаше подкрепата на публиката на "Род Лейвър Арина", но не и достатъчно аргументи, за да се противопостави на една от фаворитките в турнира. Поставената под номер 17 в схемата Кийс реализира 4 пробива, а след мача призна, че вече няма никакви проблеми с коляното, което лекуваше в края на миналата година. Седмата поставена Каролина Плишкова от Чехия елиминира сънародничката си Каролина Мухова с 6:3, 6:2. Плишкова допусна ранен пробив, но много бързо влезе в ритъм и беше пълна господарка на корта през целия двубой.

