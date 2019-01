Снукър Кошмарен дебют за Лисовски на "Мастърс", Дин е фаворит и в следващия кръг 14 януари 2019 | 23:59 - Обновена 0 0 0 0 1 Първата щека на Азия Дин Дзюнхуей разгроми с 6:1 единствения тазгодишен дебютант Джак Лисовски в първия кръг на "Мастърс" пред около 2000 зрители в лондонската "Александра Палас". Резултатът може и да се вземе за подвеждащ, защото Лисовски имаше великолепни възможности да спечели всичките четири фрейма преди интервала, но вместо това ги загуби по кошмарен начин. След почивката той така и не успя да се отчете с доминиращи еднократни визити и всичките му пропуски и неточности бяха наказани от Дин, който дори не трябваше да бъде на най-високото си ниво. Debuts at the @Dafabet Masters aren't easy.



Ding Junhui wasn't making any exceptions tonight!



Asia's number one beats Jack Lisowski 6-1 at @Yourallypally #DafabetMasters pic.twitter.com/NSl5rKtW6C — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019 Въпреки че не бе на особена висота, Дин все пак реализира един сенчъри брейк от 123 точки, а и демонстрира много мъдрост в тактическите защитни удари, като в добавка към тях осъществи няколко "кражби", за да отчае съвсем съперника си. RESULT: 2011 Masters Champion Ding Junhui wraps up a commanding 6-1 win over debutant Jack Lisowski to book his place in the Quarter-Finals at Alexandra Palace! #DafabetMasters pic.twitter.com/ajhFmxPQBK — Live Snooker (@Livesnooker) January 14, 2019 Следващият съперник на Дин Дзюнхуей е Люка Бресел, който в откриващия мач на турнира елиминира шампиона от миналата година Марк Алън с 6:5, но ще е аутсайдер срещу китаеца. Дин заслужава поздравления, защото в качеството си на шампион от 2011 година бе навлязъл в негативна серия от поражения в първи кръг на "Мастърс" и едва миналата година успя да запише победа, само за да отпадне от Джо Пери на четвъртфиналите. Сегашният му спечелен мач обаче го изправя срещу неубедителния през сезона Бресел, срещу когото не би трябвало да има сериозни проблеми, макар че същото се смяташе и за Марк Алън преди битката му с талантливия белгиец. Страхотна дълга червена даде начало на обещаваща серия от страна на Лисовски, но внезапно тя спря на 30, тъй като той направи невнимателно изпълнение и съответно груба грешка - пропуск по черната от оригиналната й позиция. Дин веднага се възползва от възможността да я накаже с брейк от 66, с който прати противника в зоната на снукърите. Последва снукър на последната червена зад кафявата, а Лисовски не можа да излезе от него, правейки фаул по боук цвета. Тъй като имаше и фрийбол, Дин реализира синята и поведе с 1:0 в резултата. Ролите почти се размениха в следващия фрейм, защото този път Дин загуби концентрация при наглед елементарна ситуация. Той имаше 40 точки на сметката си, когато се концентрираше повече върху пласирането и не можа да реализира простичка синя от титулярното й място. Това провокира съответния отговор от страна на Лисовски, но при първия му удар под напрежение - сложната последна червена в близост до боулк зоната към средния десен джоб - той сгреши. Англичанинът си седна със само 9 точки аванс, а Дин отбеляза въпросната последна червена и хладнокръвно разчисти цветовете (брейк от 38) и под носа на съперника си дръпна с 2:0. If you're gonna spend 20 minutes on the pink, you may as well settle it like THIS... #DafabetMasters pic.twitter.com/EAZGYXNCbg — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019 Дин направи позиционна грешка и се пласира прекалено близо до розовата, след което сбърка по-сложния компенсиращ удар по нея към десния среден джоб. Така той отново спря при само 37 на сметката си и отново предостави масата на противника, само че Лисовски този път имаше повече работа за вършене. Англичанинът трябваше да се справя с червена в боулк зоната и други две долепени до борд, но пък той отвори една от тях по страхотен начин, реализирайки друга червена. Още на този етап той вече имаше аванс в резултата при три оставащи червени, но и проблемна розова, която бе коварно близо до средния джоб, но под неприятен ъгъл. След като не разви последната червена до борд, той направи сейфти и си седна на стола с аванс от 46-37. These help #DafabetMasters pic.twitter.com/kFX2KOhCb9 — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019 Дин му постави брилянтен снукър зад черна по цялата дължина на масата, от който Лисовски излезе, но с цената на оставяне червената налична за китаеца. Дзюнхуей обаче изпитваше сериозен проблем с контрола над бялата и единствено успя да вкара жълта и зелена, след което пък двамата подхванаха тактическа битка по кафява при резултат 46-45. Първата щека на Азия първи направи грешка, а Лисовски вкара великолепна и рискова дълга кафява, след което добави и синята. Последва сейфти борба по розовата, с която Дин направи два подаръка за съперника, залагайки я за вкарване, но англичанинът и в двата случая не можа да я реализира. След нова продължителна "схватка" китаецът направи фаул и вкара черната в стремежа си да я развие, но Лисовски предпочете да върне Дин на масата и да го провокира да пробва крос-дабъл (неуспешно) по розовата. Маратонският фрейм в крайна сметка завърши успешно за китаеца, който най-накрая успя да се пребори с най-скъпите топки и да си подпечата партията - 3:0. It could have been a different story...



But Ding Junhui will return from the mid-session interval needing two frames for a place in the quarter finals!



He leads debutant Jack Lisowski 4-0 #DafabetMasters pic.twitter.com/4XoA6JvhYw — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019

Лисовски не загуби присъствие на духа и в следващия фрейм набързо изгради брейк от 49, само че направи фаул, когато вкара червена, долепена до основния борд, а от силата на изтеглянето кюболът влезе в "жълтия". Той впоследствие добави още 9 точки на сметката си, а Дин направи плант с флук и заплаши да осъществи обрат, но сбърка непредизвикано по червена за средния ляв. Лисовски получи сравнително лесен фреймбол, но го сбърка, отново преподрязвайки червена към долния ляв. Дзюнхуей се отчете с мини серия от 18 и неуспешен опит за вкарване на последната зелена, която беше сложна заради позиционирането към кафява на десния дълъг борд. Въпреки че все още имаше аванс от 58-34, Лисовски се закопа с неуспешен сейфти по зелената, която заложи за десен среден джоб - Дин се възползва и реализира деликатните следващи по-скъпи топки, за да осъществи пореден обрат и да поведе с 4:0. Лисовски имаше шансове да спечели всичките четири партии преди интервала, но по кошмарен начин ги пропусна и единствено записа потискащо изоставане. Dominant Ding.



A break of 123 puts him one away!



5-0 #DafabetMasters pic.twitter.com/BWxmEiGNeo — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019 След почивката Дин реализира сенчъри брейк номер 492 в кариерата си и 14-и през сезона - 123 за 5:0 и елиминиране на реалните шансове на Лисовски за връщане в двубоя. Class from @JackLisowski #DafabetMasters pic.twitter.com/AcVGacHwrr — World Snooker (@WorldSnooker) January 14, 2019 В шестия фрейм изглеждаше сякаш Лисовски най-накрая може да спечели с една визита, но остана без позиция след реализирането на 60-ата точка от посещението си и трябваше да се задоволи със сейфти. Той обаче водеше с 64-5 в резултата, а жълтата и розовата бяха на безопасни места край дългите бордове, така че англичанинът има идеален шанс да открие сметката си. Дин този път не можа да направи "кражба" и англичанинът добави още няколко топки в джобовете, за да може най-после да се усмихне и да отчете първия си фрейм в мача - 5:1. Двамата размениха по един мини брейк от 26 точки, преди отново масата да бъде на разположение на Дин, но вече без някакви проблеми топки за вкарване. С последната си комбинация червена-черна той си отбеляза фрейм-бола, след което постави снукър по последната червена. Лисовски не само не можа да излезе, но и отново заложи удобна топка за съперника си, който разчисти до черна и заслужено се поздрави с убедителната победа - 6:1.

