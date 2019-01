Шампионските и "вълшебните" мъки в "Мастърс" продължават

Първият ден на "Мастърс" бе изпълнен с изненадващи резултати и съответно удължаване на мъките на определени майстори на щеката в знаменития снукър турнир, провеждан от 2012 година в огромната лондонска зала "Александра Палас".

От позицията на шампион Марк Алън се провали по отношение на сейфти играта, а и лош късмет в решителния фрейм доведоха до поражение 5:6 от Люка Бресел още в първи кръг. Така за 13-и път в историята шампионът в "Мастърс" отпадна още на старта на защитата на титлата си, а пък самият Алън не можа да впечатли изобщо в дебютната позиция в кариерата си на актуален шампион в турнир от "Тройната корона".

