Мъри пред дилема - "Уимбълдън" или още една операция?

Анди Мъри е изправен пред ново трудно решение. Да издържи на болката до "Уимбълдън", където да сложи край на кариерата си пред домашна публика или да се подложи на сериозна операция, след която най-вероятно няма да може да играе повече.

„Имам две опции. Едната е да си почина през следващите четири месеца и половина, след което да се готвя за Уимбълдън. Днес не ми бе удобно заради бедрото. Трудно ми е. В момента изобщо не мога да вървя нормално. Мога да го направя и да изиграя още един мач, но ще продължавам да не мога да вървя, ще продължава да ме боли, когато правя всекидневни неща.

Ако обаче се подложа на такава операция, няма абсолютно никаква гаранция, че ще мога да играя отново. Наясно съм с това. Ще бъде много сериозна операция. Няма гаранции, че можеш да се възстановиш от това.

All the feels



After a trademark battle, Andy Murray bows out at #AusOpen, with a 4-6 4-6 7-6 7-6 2-6 defeat to Bautista Agut pic.twitter.com/JJemL3xOk0