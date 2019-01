Впечатляващо лесна работа за Рони О’Съливан на старта на “Мастърс”

Рони О’Съливан започна с впечатляващо убедителна победа 6:2 над Стюърт Бингам кампанията си за осма “Мастърс” титла. Пред пълната “Александра Палас” Ракетата демонстрира завидна форма и показа, че паузата след UK Championship не му се е отразила по никакъв негативен начин.

A HUGE performance from the Rocket! @ronnieo147 takes his career century tally to 988 on his way to beating Stuart Bingham 6-2 in round one of the @Dafabet Masters.



Completing victory by sinking a re-spotted black! #DafabetMasters pic.twitter.com/eF1VVQFtXv