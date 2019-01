НБА Лудата вечер на Джеймс Хардън (видео) 14 януари 2019 | 18:32 0 0 0 0 3

James Harden missed 16 threes (1-17).



It ties the most missed threes in a game in NBA history (Damon Stoudamire), and it's the worst 3-point FG pct in a single game in NBA history (min. 15 attempts). pic.twitter.com/u0s4aJyiZp — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 14, 2019 С катастрофалната си стрелба от тройката в мача Хардън записа антирекрод за най-нисък процент в стрелбата от зоната за три точки в един мач от НБА (при минимум 15 опита). Освен това Хардън изравни друг антирекрод - за най-много пропуснати изстрели от тройката (дели рекорда с Деймън Студамайър).



Въпреки това той бе на косъм от трипъл-дабъл, като завърши срещата с 38 точки, 12 асистенции, 9 борби и 4 откраднати топки. SIXTEEN straight 30-point games.



Harden's just on a different planet right now pic.twitter.com/5rSS9ub9Rv — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2019 В същото време, Хардън изравни рекорда на легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт от 16 поредни мача с поне 30 отбелязани точки. Джеймс Хардън прави фантастичен сезон, но снощи имаше кошмарен ден по отношение на далечната стрелба. Гардът на Хюстън Роктес бе 1-17 от зоната за три точки при поражението на “Ракетите” от Орландо Меджик със 109:116.В същото време, Хардън изравни рекорда на легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт от 16 поредни мача с поне 30 отбелязани точки.

