ММА Хабиб срещу Фъргюсън и Конър срещу Сен Пиер на UFC 236? 14 януари 2019 | 18:15 0 0 0 0 0 Наскоро се появи информция, че шампиона в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов ще се завърне на събитието UFC 236, което ще се проведе на 13 арпил. Днес нови слухове разтърсиха социалните мрежи, които гласят, че UFC готвят битка между Хабиб и Тони Фъргюсън, а на същото събитие искат Конър Макгрегър да се бие срещу легендата Джордж Сен Пиер. Събитие с такива битки със сигурност ще докара огромни приходи на UFC и те ще искат да го организират: View this post on Instagram A post shared by MMA•WRESTLING•BOXING (@khabib_nurmaogmedov) on Jan 11, 2019 at 6:05am PST Президентът на UFC Дейна Уайт преди няколко седмици сподели, че иска реванш между Хабиб и Конър тази година, но двамата първо трябва да запишат по една победа. Той също каза, че ще даде шанс за титлата в лека категория на Джордж Сен Пиер, но той първо трябва да победи един от претендентите. Ако погледнем цялата картинка, то тези битки имат смисъл, но все още няма официална информация и наскоро Хабиб сподели, че следващия месец ще има яснота за следващата му битка. Как ви звучат тези битки? mma.bg

