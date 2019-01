Уест Хам иска да вземе Джонджо Шелви

Уест Хам ще се опита да привлече опорния полузащитник на Нюкасъл Джонджо Шелви, ако успее да осъществи сделка с Фиорентина за Педро Обианг, пишат медиите във Великобритания.

West Ham are interested in signing Jonjo Shelvey from Newcastle if they can sell Pedro Obiang to Fiorentina for £10m. (via Ken Dyer) pic.twitter.com/nepBmZBFFJ