Роджър Федерер: Анди Мъри ще липсва на всички ни

Оттеглянето на Анди Мъри от тениса дълго време ще бъде водеща новина в света на аристократичния спорт. Знаменитият шотландец обяви, че заради силните болки в бедрото, които изпитва, Australian Open може да е последният му турнир, макар че се надява да стигне до Уимбълдън. Решението на му накара всички да си дадат ясна сметка колко важен е бил той за тениса през последните години.

The tribute video to Andy Murray that was showed in the big screens ft. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and other top players from both #ATPTour and #WTATour.



Prepare yourself before pressing play...pic.twitter.com/umJt9gbhr9