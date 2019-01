Тенис Шампионско начало за Федерер 14 януари 2019 | 15:15 - Обновена 0 0 0 0 3



Двубоят продължи 1 час и 57 минути, а Федерер не допусна нито един пробив. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” спечели по веднъж подаването на противника си във всеки от трите сета - за 3:1 в първия, за 2:1 във втория и за 3:2 в третия.

Federer takes second set vs Istomin 6-3 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/Y3fFTyYUCt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019 Федерер направи 14 аса (срещу 4 за Истомин) и 2 двойни грешки (1 за узбека) днес. Швейцарецът направи цели 52 печеливши удара - с 30 повече от Истомин. Федерер допусна и 30 непредизвикани грешки - с 9 по-малко от днешния си противник.



За Федерер това бе 15-а поредна победа на Australian Open. Швейцарецът преследва в Мелбърн юбилейна титла №100 на сингъл в кариерата си.

Make it 15 straight #AusOpen wins for the champ @rogerfederer def. Istomin 6-3 6-4 6-4. pic.twitter.com/LK08aifDcP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019 Швейцарецът вече има 7 победи от 7 мача срещу Истомин, а във втория кръг ще играе с квалификанта от Великобритания Дан Еванс, който победи друг тенисист, преминал пресявките - Тацумо Ито (Япония), със 7:5, 6:1, 7:6 (8).



