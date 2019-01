Авто Мания Ford и Cadillac откриват автомобилното изложение в Детройт 14 януари 2019 | 14:39 0 0 0 0 0 Високопроходимите автомобили и големите лекотоварни коли заемат водещо място на автомобилното изложение в Детройт тази година, но изненада носят някои спортни автомобили и електромобили в програмата на автомобилното шоу. Днес изложението отваря врати за журналисти, макар че има вече няколко представяния преди официалното откриване. Най-популярното превозно средство сред автомобилите на автосалона тази година е Ford Explorer, представен още в сряда вечер преди началото на изложението. The 2020 @Ford Explorer has a giant vertical touchscreen: https://t.co/3AHUKVoQMp pic.twitter.com/38BjYTdt7m — Car and Driver (@CARandDRIVER) January 10, 2019 Кадилак ще покаже на специално събитие тази вечер модела си XT6, семейна голяма кола с три реда седалки. Toyota се завръща с модела си Supra, който има високи технически характеристики. Спортната кола стана култова, когато беше на пазара от 1978 до 2002 година. Луксозната марка на Nissan - Инфинити планира да представи два концептуални модела на електромобили утре. Тази година Северноамериканското международно автомобилно изложение ще се проведе през януари за последен път. От 2020 година ще се провежда през юни, за да избегне студеното време и да покаже повече модели на открито, включително безпилотни автомобили. Изложението ще бъде отворено за широката публика от 19 до 27 януари.

