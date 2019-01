Вижте какво предстои в седмия етап на рали Дакар

След коварното завръщане на Дакар, предшествано от почивния ден, участниците на рали Дакар 2019 ще се опитат да се справят с 323-километрова състезателна отсечка с общ преход от 387 километра, чиято навигация би затруднила и фаворитите. Стартът ще се забави с поне половин час заради гъста мъгла над Сан Хуан де Маркона.

Чилиецът Пабло Кинтания с Husqvarna ще открие етапа след категоричната победа при моторите вчера. При автомобилите първи ще тръгне Себастиен Льоб с Peugeot 3008, който ще се бори за трета поредна етапна победа.

Изминалият шести етап, който бе най-дългият тази година, бе последен за 18 състезатели, сред които най-добрият дебютант – Лоренцо Сантолино с мотор Sherco и лидерът за голяма част при бъгитата Игнасио Касале.

Day and night, the struggle is real at all times on the Dakar #Dakar2019 | @AJuknevicius @DiegoD4X



Follow the new challenges brought by stage 7 https://t.co/igIYTtsEsQ pic.twitter.com/f2TC4PxfSm