Тенис Звездите на Sofia Open: Вердаско - един рокаджия, който търси своя тенис оазис 14 януари 2019 | 13:47 - Обновена



Тази година в "Арена Армеец" ще видим един фен на рока и Реал (Мадрид). Става въпрос за носителя на 7 АТР титли и достигал до номер 7 в световната ранглиста испанец Фернандо Вердаско (в момента 28-и на планетата). Роденият в Мадрид преди 35 години тенисист израства в семейство на ресторантьори. Родителите му Хосе и Олга притежават заведение в испанската столица, което им носи доста приличен доход. Бащата е голям фен на тениса и заради това не пести средства и изгражда два корта в задния двор на семейната къща в покрайнините на града. Така Фернандо хваща ракетата, когато е на 4 години. На 11 спира с училището и е изпратен в тенис академия, където доразвива таланта си.



Любопитно при Вердаско е, че като дете е диагностициран с болест, която води до липса на концентрация и хиперактивност. Родителите му отказват да го лекуват, тъй като от приема на медикаменти може да има проблеми с допинг контрола.

Фернандо намира спокойствие в тениса и рока, като е луд фен на британската банда Oasis. Според испанеца оазисът на корта за него ще бъде, ако по време на мач може да слуша албума на групата от 1994 г. Definitely Maybe.



Иначе Вердаско печели първата си титла от АТР през април 2004 г., когато триумфира на турнира във Валенсия. През 2010-а достига до финала на Мастърса в Монте Карло, където е разбит от Рафаел Надал - 0:6, 1:6.



В Големия шлем има един регистриран 1/2-финал - на Australian Open през 2009-а. Там той отново е спрян от Надал, като двамата поставят рекорд за най-дълъг мач в Мелбърн за онова време. Рафа печели със 7:5, 3:6. 7:6 (3), 3:6, 6:2, а двубоят продължава 5 часа и 14 минути.



Във витрината си Вердаско има три трофея от Купа "Дейвис" и един от "Хопман Къп".



В личен план левичарят от Мадрид е женен за Ана Бойер, която е полусестра на Енрике Иглесиас. Двамата сключват брак през 2017-а на частен остров в Карибския басейн. Очакват първото си дете през април.

