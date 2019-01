Цифрите показват: Най-трудният Дакар от десетилетие насам

Dakar spirit: @A_Vanbeveren and @LBenavides77 stopped to assist @LorenSantolino after his race-ending crash.



Espíritu del Dakar: Adrien Van Beveren y Luciano Benavides se detuvieron para asistir a Lorenzo Santolino tras el accidente que acabó con su carrera.#Dakar2019 pic.twitter.com/AulXwAj6Jl