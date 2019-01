Надал се шегува със заспал репортер на пресконференция (видео)

Забавен момент се случи на пресконференцията на Рафаел Надал след победата му над Джеймс Дъкуърт с 6:4, 6:3, 7:5 в първия кръг на Australian Open. Това бе първи успех в официален мач на Матадора от месец септември, но явно не всички присъстващи журналисти са били много заинтересувани от коментара му за представянето.

Един репортер заспа на пресконференцията, а това не остана незабелязано от Рафа, който се пошегува със ситуацията. “Не е интересно днес. Знам, че си затваряш очите, за да се концентрираш върху това, което казвам”, сподели Надал, като поздрави журналиста на италиански за “добро утро”.

"It's not interesting today." @RafaelNadal catches reporter asleep during his press conference



