Дакар, ден 6: Льоб с нов успех, Петерханзел остава назад

Вицешампионът при автомобилистите през 2017 година Себастиан Льоб (Франция) с Peugeot 3008 спечели втора поредна етапна победа и общо трета в тазгодишното издание на рали Дакар. Деветкратният WRC шампион Льоб се възползва от грешка на лидера Насър Ал-Атия (Катар) с Toyota, който водеше с около 2 минути преди последните 15 километра от шестия етап от Арекипа до Сан Хуан де Маркона, но обърка пътя и загуби време.



Така французинът финишира първи за 3:39.21 часа, с преднина от 2:17 минути пред Ал-Атия. Трети на 6.56 минути завърши защитаващия титлата си от миналия сезон Карлос Сайнц (Испания) с Mini.



В генералното класиране Ал-Атия, който се стреми към трета титла след успехите през 2011 и 2015 година, води уверено с общо време от 21:01.31 часа след 838 изминати състезателни километри. Той има аванс от 37.43 минути пред Льоб и от 41.14 минути пред 13-кратния шампион Стефан Петерханзел (Франция) с Mini, който заседна в дюна и загуби приблизително четвърт час. @s_peterhansel has dropped > 20' at WP2 | pierde más de 20' en el WP2



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ#Dakar2019



При мотоциклетистите най-бърз бе чилиецът Пабло Кинтания с Husqvarna с време 3:50.47 часа. С успеха днес той оглави и генералното класиране, след като досегашният лидер Рики Брабек от САЩ с Honda завърши шести с изоставане от 7.30 минути. Кинтания вече има преднина в общото класиране от 4.38 минути пред Брабек. Шампионът през 2016 година Тоби Прайс (Австралия) с КТМ, който финишира четвърти днес, е трети в генералното подреждане на 5.17 минути. Защитаващият титлата си Матиас Валкнер (Австрия) с КТМ остана трети в етапа и се движи шести в общото класиране на 10.46 минути от лидера. Победителят от 2017 година Сам Съндърланд изостана с 22 минути вчера след технически проблем на мотора си и зае седмо място в генералното класиране. Sam Sunderland finished almost 23" behind in today's stage due to this mechanical

What would you do in this situation?@SunderSam terminó perdiendo 23" en la etapa de hoy a consecuencia de esta avería

¿Qué harías en esta situación?#Dakar2019 pic.twitter.com/L9QPRNDoS7 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2019 След лошо падане само 33 километра след началото на етапа отпадна най-добрият дебютант на рали Дакар тази година - Лоренцо Сантолино с Sherco. Пилотът на Yamaha Адриен ван Беверен спря за кратко, за да му окаже помощ, а по-късно това време му бе приспаднато от организаторите. @LorenSantolino abandons after a crash. He is safe and attended. He was the best #DakarRookie on GC



Santolino, el #DakarRookie con el mejor puesto en la general, abandona tras un caída en el km 33. Esta consciente y atendido



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ#Dakar2019 pic.twitter.com/mM0vhT6kY3 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2019 Dakar spirit: @A_Vanbeveren and @LBenavides77 stopped to assist @LorenSantolino after his race-ending crash.



Espíritu del Dakar: Adrien Van Beveren y Luciano Benavides se detuvieron para asistir a Lorenzo Santolino tras el accidente que acabó con su carrera.#Dakar2019 pic.twitter.com/AulXwAj6Jl — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2019 При камионите победителят през 2016 година Херар де Рой от Холандия с Iveco записа първа етапна победа през сезона с време 4:34.10 часа. Той изпревари само с 30 секунди Федерико Виягра (Аржентина) също с Iveco, а трети завърши Дмитрий Сотников (Русия) с КАМАЗ на 7.05 минути. Шампионът от последните две издания на рали Дакар при камионите Едуард Николаев (Русия) с КАМАЗ финишира четвърти днес на 8.46 минути, но остана на върха в генералното класиране с 10.13 минути аванс пред Сотников. Трети е Де Рой, но със солидно изоставане от 1:50.03 час. Третият екип на Синята армада с пилот Андрей Каргинов бе дисквалифициран след инцидент със зрител по време на петия етап. В надпреварата с АТВ-четириколките вицешампионът от миналия сезон Николас Кавилясо с Yamaha записа трета поредна етапна победа и общо пета в кампанията, след като финишира за 5:14.40 часа. Втори на 17.19 минути завърши друг аржентинец Херемиас Гонсалес Фериоли с Yamaha, а трети на 22.40 минути се нареди Мануел Андухар също от Аржентина с Yamaha. Кавилясо има солидна преднина от 1:06.49 час пред Фериоли в общото подреждане. "I attacked, but I was also careful not to break anything and navigate properly". @NicoCavi68



"He atacado pero siempre con cuidado pues no quería romper nada ni cometer errores de navegación". @NicoCavi68



+ info https://t.co/HxYmeH0Iin#Dakar2019 pic.twitter.com/WpJmgvE1PD — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2019 В категорията на бъгитата чилиецът Франсиско Контрадо с "Кан-Ам" записа втора етапна победа през сезона, след като преодоля трасето за 4:12.08 часа. Испанецът Жерард Фарес също с "Кан-Ам" финишира втори на 12.31 минути, но оглави генералното класиране с 13.31 минути аванс пред Сергей Карякин (Русия) с BRP, който завърши четвърти днес. Трети на 32.36 минути се движи миналогодишният шампион Рейналдо Варела (Бразилия) с "Кан-Ам". Лидерът след петия етап Родриго Пиасоли (Чили) с "Кан-Ам" имаше трудности и загуби повече от час и половина, като финишира едва 12-и днес, а с това отстъпи на петото място в общото класиране на повече от час и четвърт зад водача.

