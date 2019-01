Монако продължава да се подсилва, уреди Батшуай

Нападателят Миши Батшуай ще продължи кариерата си в Монако, съобщи пред вестник "АС" вицепрезидентът на клуба Вадим Василиев. Правата на белгийския нападател принадлежат на Челси, но ще играе под наем при Принцовете до края на сезона. Първата част от тази година той също беше под наем, но в испанския Валенсия, където за 23 мача вкара 3 гола.

Michy Batshuayi on loan to AS Monaco - 6 month deal - no option to buy - now imminent. (RMC)