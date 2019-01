НБА Къри засенчи Дончич с 48 точки и 11 тройки (видео) 14 януари 2019 | 10:48 - Обновена 0 0 0 0 11



Лидерът на шампионите игра 37 минути, за които наниза 48 точки при наистина страхотен процент от тройката - 11/19. Къри допълни статистиката си с 6 борби, 5 асистенции, 2 чадъра и 1 отнета топка, а черешката на тортата в представянето му бе във финалната минута и половина на двубоя. №30 вкара последните седем точки на Уориърс, включително тройка и заключителните два наказателни удара, подпечатали триумфа на калифорнийския тим.

Steph Curry knocks down 11 threes en route to 48 PTS, lifting the @warriors over Dallas on the road!#DubNation 119#MFFL 114



Kevin Durant: 28 PTS, 7 REB, 5 AST

Klay Thompson: 16 PTS

Luka Doncic: 26 PTS, 5 3PM, 5 AST pic.twitter.com/7mD5lVSgQB — NBA (@NBA) January 14, 2019

Дончич бе най-резултатен за Далас със своите 26 точки, 6 борби и 5 асистенции, но фаулира Къри в самия край, а след това пропусна и стрелба от тройката, която можеше да доближи Мавс на 2 точки от гостите. 19-годишният талант направи и 5 грешки, а освен това вкара 5/10 от тройката.

Steph Curry pours in 11 triples, 48 PTS, helping the @warriors come away victorious on the road! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/fmUtHIzJpe — NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2019

Кевин Дюрант добави 28 точки, 7 борби и 5 асистенции за победителите, Клей Томпсън реализира 16 точки, като отново имаше проблеми от тройката (2/11), а Алфонзо МакКини се включи добре като резерва с 10 точки и 5 борби за 16 минути.

.@luka7doncic chatting with @StephenCurry30 before #DALvsGSW pic.twitter.com/1BpKz8Hm1i — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 13, 2019

Харисън Барнс се отличи с 22 точки срещу бившия си отбор, ДеАндре Джордан завърши с “дабъл-дабъл” от 13 точки и 14 борби, а Джейлън Брънсън вкара 12 точки за домакините. Легендата Дирк Новицки игра 7 минути, за които вкара 3 точки.



